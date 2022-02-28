Минпромторг Кузбасса опроверг слухи о дефиците продуктов в магазинах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса отреагировали на сообщения о возможном дефиците продуктов в торговых сетях. По данным министерства, в магазинах области товаров достаточно, своевременно поставляют кузбасские продукты, так и продукты из соседних регионов.

- На сегодняшний день запас продовольствия в среднем - 53 дня, некоторые товарные группы - 105 дней, некоторые по сроку годности - до 30 дней, - отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

Также уточнил, что с прошлой недели Минпромторг организовал ежедневный мониторинг ценообразования и наличия товаров в регионе.