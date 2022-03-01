Кемерово лишили этапа волейбольной Лиги наций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица Кузбасса лишилась права провести этап турнира по волейболу Лига наций. Международная федерация волейбола (FIVB) сообщает, соревнования перенесут в другие страны, это связано с ухудшением ситуации на Украине.

Матчи Лиги наций должны были пройти в двух городах России: с 28 июня по 3 июля - в Уфе (женский турнир), с 5 по 10 июля - в Кемерове (мужской турнир). Сборная России должна была сыграть в столице Кузбасса с Нидерландами, Болгарией, Польшей и Сербией. Также в регион должны были приехать Иран, Словения и Италия. Игры планировали провести в «Кузбасс-Арене» либо в ледовом дворце «Кузбасс».

Скорее всего, в России отменят и чемпионат мира по волейболу, часть матчей которого тоже запланированы в в Кемерове с 27 по 29 августа. В столице Кузбасса должны были пройти игры команд группы «B», в которую входят Япония, Бразилия, Куба и Катар.

- FIVB продолжит внимательно следить за ситуацией и рассмотрит другие мероприятия, которые должны состояться в России, в том числе мужской чемпионат мира, запланированный на второе полугодие 2022 года. FIVB прислушивается к заинтересованным сторонам, включая национальные федерации, и поддерживает их, разделяя серьезную тревогу за народ Украины, - говорится в заявлении.