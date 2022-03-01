Власти Кузбасса опровергли слухи о дефиците лекарств в аптеках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе нет перебоев с лекарствами в аптеках. Как сообщает кузбасский Центр управления регионом, все поставки лекарств в аптечные сети и медучреждения осуществляются в плановом режиме, поэтому опасаться дефицита или роста цен на них не стоит. Кроме того, 60 процентов всех реализуемых в аптеках лекарств отечественного производства, а субстанции, из которых изготавливают препараты по всему миру, - индийского и китайского производства, поэтому введенные европейские санкции не повлияют на производство лекарств.

Все поставки лекарств в аптечные сети и медучреждения осуществляются в плановом режиме, поэтому опасаться дефицита или роста цен на них не стоит. Кроме того, 60% всех реализуемых в аптеках лекарств отечественного производства, а субстанции, из которых изготавливают препараты по всему миру, - индийского и китайского производства, поэтому введенные европейские санкции не повлияют на производство лекарств.

- Волна слухов и фейков о том, как отразятся на жизни россиян сегодняшние мировые реалии, накрыла соцсети. Не доверяйте спекуляциям, - подчеркивает ЦУР Кузбасса в официальном сообщении.