Кемеровские власти по просьбам жителей продлили популярный автобусный маршрут

Фото: АПК.

В Кемерове с 6 марта автобусный маршрут № 6 «с/з Кемеровский – «Химпром» будет продлен до остановки «пос. Казачий». Горадминистрация сообщает, что данное решение принято по многочисленным обращениям пассажиров. автобус будет идти по маршруту:

В прямом направлении автобус будет следовать по маршруту: пос. Казачий, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Радищева, ул. В-Волошиной, ул. Двужильного, ул. Космическая, ул. Автозаводская, пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский, ул.1-я Стахановская, КОАО «Химпром»;

В обратном направлении: КОАО «Химпром», ул.1-я Стахановская, пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Двужильного, ул. В-Волошиной, ул. Радищева, ул. 1-я линия, ул. 4-я Цветочная, ул. Центральная, ул. Совхозная, пос. Казачий.