В Кемерове экстренные службы приехали к областной больнице из-за сообщения о бомбе. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жители 28 февраля заметили около областной клинической больницы экстренные службы. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в санпропускник хирургического корпуса в 19.40 поступил звонок о бомбе в здании медицинской организации. Медработники сообщили о случившемся в полицию.

- Звонок отрабатывался сотрудниками полиции. Персонал больницы действовал в соответствии с указаниями полицейских и согласно инструкций по антитеррористической защищенности, - сообщили в Минздраве Кузбасса.

Подробности произошедшего уточняются.