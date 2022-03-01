Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 6:08

В Кемерове экстренные службы приехали к областной больнице из-за сообщения о бомбе

Очевидцы опубликовали кадры в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерове экстренные службы приехали к областной больнице из-за сообщения о бомбе. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове экстренные службы приехали к областной больнице из-за сообщения о бомбе. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жители 28 февраля заметили около областной клинической больницы экстренные службы. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в санпропускник хирургического корпуса в 19.40 поступил звонок о бомбе в здании медицинской организации. Медработники сообщили о случившемся в полицию.

- Звонок отрабатывался сотрудниками полиции. Персонал больницы действовал в соответствии с указаниями полицейских и согласно инструкций по антитеррористической защищенности, - сообщили в Минздраве Кузбасса.

Подробности произошедшего уточняются.