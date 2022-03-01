В Кемерове водитель грузовика попал под суд за насмерть сбитого пешехода. Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В Кемерове будут судить 31-летнего водителя грузового автомобиля, смертельно травмировавшего пешехода. ГУ МВД по Кузбассу сообщает, что мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ведомстве рассказали, что ДТП случилось в октябре прошлого года на территории торгового предприятия, которое расположено на улице Терешковой. Водитель грузовика Daewoo Novus совершил наезд и смертельно травмировал 58-летнего жителя.

Установлено, что происшествие случилось из-за того, что водитель не убедился в безопасности маневра во время движения задним ходом. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.