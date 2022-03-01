В Музыкальном театре Кузбасса назначили нового директора

Фото: Министерство культуры Кузбасса.

Новым директором Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва стала Ольга Карасева. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Ранее Ольга Карасева занимала должность заместителя директора. Общий трудовой стаж в сфере культуры 28 лет. Ольга Юрьевна окончила Кемеровское музыкальное училище, а в 1988 - Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И.Глинки.

Работала преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Детской музыкальной школе №12 г. Ленинска-Кузнецкого, преподавателем музыки в Детской школе искусств № 19 г. Кемерово, начальником филармонического отдела Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова, начальником управления культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово.

Напомним, с 1991 года директором и художественным руководителем Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва являлся заслуженный работник культуры РФ Владимир Юдельсон.