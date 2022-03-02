В Роспотребнадзоре Кузбасса перечислили действующие ограничения по коронавирусу

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе постепенно отменяются коронавирусные ограничения. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, какие из них действуют на сегодняшний день. Информация опубликована на сайте ведомства.

Режим «Повышенной готовности» продлен в регионе до 31 марта. Также в Кузбассе действует ограничение на проведение массовых мероприятий, обязательный масочный режим, самоизоляция для людей в возрасте 60+. Кроме того, работодателям по-прежнему рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы (не менее 30%, а также работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания).

При этом с 9 февраля в регионе отменены QR-коды, разрешена работа общепита в ночное время с 23.00 до 06.00 (данная мера пока временная – до 31 марта 2022 года), также с 16 февраля разрешена полная заполняемость театров, кинотеатров, цирка, объектов спорта. Кроме того, с 1 марта в организациях с круглосуточным пребыванием отменена работа вахтовым методом.