Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 марта 2022 1:44

В Кемерове жители 100 домов остались без холодной воды

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Кемерове у жителей Заводского района до вечера не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за утечки на водопроводе в частном секторе холодную воду отключили в 100 домах на улицах Индустриальной, Коммунистической, Крупской, Кооперативной, Интернациональной. Сейчас специалисты «КемВод» устраняют неполадки. Ориентировочно работы будут вестись до 20:00.

В мэрии сообщили, что подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей. Обращаться можно по телефону диспетчерской АО «Кемвод» 36-32-12.