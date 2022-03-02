В Кемерове жители 100 домов остались без холодной воды

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В Кемерове у жителей Заводского района до вечера не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за утечки на водопроводе в частном секторе холодную воду отключили в 100 домах на улицах Индустриальной, Коммунистической, Крупской, Кооперативной, Интернациональной. Сейчас специалисты «КемВод» устраняют неполадки. Ориентировочно работы будут вестись до 20:00.

В мэрии сообщили, что подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей. Обращаться можно по телефону диспетчерской АО «Кемвод» 36-32-12.