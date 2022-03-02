В школьных столовых Кемерова обновили меню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровским школьникам обновили меню. Городская администрация сообщает, что сезонная смена меню проводится три раза за учебный год. Весной в рационе учащийся включают салаты из свежих овощей, фрукты, молочные продукты.

В мэрии рассказали, что за основу берется базовый ассортимент блюд. А потом вводятся новинки - в результате конкурсов, опросов детей и родителей.

- Сейчас в меню появились две запеканки: куриная под сырной шапкой и овсяно-творожная, медальоны куриные с томатным соусом и зеленью, фрикадельки, салат из фасоли с морковью, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, по просьбам детей в меню добавили отварные пельмени с маслом и зеленью.