В Кузбассе выявили 817 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 817 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1499 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 146 102 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 128 319 выздоровели, 2 129 скончались, 15 654 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.