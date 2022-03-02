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Общество2 марта 2022 4:11

В Кузбассе выявили 817 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 146 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 817 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 817 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 817 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1499 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 146 102 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 128 319 выздоровели, 2 129 скончались, 15 654 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.