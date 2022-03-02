В Новокузнецке прокуратура защитила предпринимателей от незаконных проверок. Фото: Прокуратура по Кемеровской области.

Прокуратура Новокузнецка выявила грубые нарушения законодательства в сфере защиты предпринимателей. В ведомстве рассказали, что комитет ЖКХ администрации города внепланово проверил в 2021 году 14 предпринимателей, которые осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами. По результатам проверок выданы предписания.

- Вместе с тем прокурором города установлено, что основания для проведения проверок у органа контроля отсутствовали. Более того, вопреки требованиям закона их проведение с органом прокуратуры не согласовывалось, - сообщает прокуратура по Кемеровской области.

После внесения прокурором города представления руководителю органа контроля результаты всех 14 проверок отменены. Должностные лица, которые проводили незаконные проверки, привлечены к административной ответственности.