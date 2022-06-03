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Происшествия3 июня 2022 0:38

Житель Кузбасса убил возлюбленную и попытался выдать преступление за самоубийство

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Междуреченске будут судить 45-летнего мужчину по обвинению в убийстве. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поссорился со своей 25-летней возлюбленной. Девушка сказала, что уходит от него, он разозлился и задушил ее.

Всем мужчина сообщил, что его сожительница ушла из жизни по собственной воле. Однако судебно-медицинский эксперт опроверг версию горожанина и пришел к выводу, что девушка была задушена.

Обвиняемый со следствием не сотрудничал, свою вину не признал.

Сейчас дело передано в суд.