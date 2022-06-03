«Хотим разнообразить локации»: глава Кемерова рассказал о реконструкции парка Жукова

Фото: администрация г. Кемерово
В кемеровском парке имени Жукова полным ходом идут работы по реконструкции, уже готовы основания и видны контуры некоторых инсталляций, например, взлетной полосы, где разместится самолет. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк.
Работы в парке ведутся в соответствии с комплексным планом. На территории меняется все покрытие и инженерные коммуникации. Парк будет расширен за счет набережной, при этом власти пообещали сохранить всю зелень, деревья и сделать более разнообразными локации.
В парке расширяют набережную
- Все существующие в парке памятники мы сохраним и обновим. Каждый из них связан с историей города, подвигом наших родных, друзей, знакомых, - отметил Илья Середюк.
Напомним, что вся военная техника из парка ранее была вывезена на реставрацию.
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