Кемеровские власти объяснили причину сноса деревьев в парке Жукова

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Кемеровские власти объяснили, почему в ходе обновления парка Жукова были спилены деревья. Информация опубликована в телеграм-канале главы города Ильи Середюка.

Один из местных жителей обратил внимание на обещание властей сохранить все зеленые насаждения в парке имени Жукова, где сейчас ведется полномасштабная реконструкция. Горожанин заметил, что в самом начале работ на территории были вырублены деревья.

- «При этом сохраняем всю зелень, деревья» - это вы про деревья, которые остались после тех, что спилили в начале апреля? - написал кемеровчанин.

В ответ представители городской администрации пояснили, что в парке был выполнен демонтаж только больных и зараженных деревьев - речь идет о тополях. Более того, скоро на территории будут высажены новые деревья.

- Проектом благоустройства предусмотрена высадка зеленых насаждений, таких как: сосна, береза, ива плакучая и другие деревья разной высоты (от 2 до 6 метров). Также будет выполнена высадка кустарников и цветников, - ответили в мэрии, подчеркнув, что часть саженцев будет предоставлена бесплатно из питомников и лесного массива Кузбасса.