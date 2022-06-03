Предложение руки и сердца для жительницы Кемерова закончилось вызовом спасателей

Фото: МБУ «Кемеровская служба спасения».

В Кемерове 3 июня молодой человек обратился к спасателям с просьбой освободить палец его девушки от кольца. В Кемеровской службе спасения сообщили, что сигнал на пульт диспетчера поступил в 2.55.

Прибывшие спасатели в один из домов Ленинского района выяснили, что за ужином житель сделал предложение руки и сердца своей 18-летней избраннице. Девушка согласилась, надела кольцо на средний палец левой руки. Позднее жительница заметила, что палец опух, но не придала этому значения и отправилась спать. Вот только среди ночи проснулась от сильной боли, ее палец посинел и опух. Самостоятельно девушка не смогла снять ювелирное украшение и обратилась к специалистам.

Кемеровчанке врач-спасатель обезболил палец и снял кольцо при помощи специального инструмента. Дальнейшая медицинская помощь жительнице не потребовалась.