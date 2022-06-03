В Кузбассе женщина напала с ножом на возлюбленного дочери

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 47-летняя жительница Таштагола, которая обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Женщина поругалась с 30-летним возлюбленным дочери во время застолья. Подвыпивший мужчина ударил родственницу, на что она нанесла ему ответный удар - но уже ножом. Мужчина получил ранение в область шеи, но ему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Женщина со следствием сотрудничала и раскаялась в содеянном. Психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая в момент совершения преступления отдавала отчет своим действиям, в состоянии аффекта не находилась.

Сейчас уголовное дело передано в суд.