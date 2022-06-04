Новый пригородный автобус запустили в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале сообщает о том, что после ремонта дороги к садовым обществам запустили новый пригородный маршрут.

Автобус малой вместимости под номером 119 ездит по маршруту «Абашево - Староабашево». Первый рейс начинается с 7.25, последний идет в 19.33 из «Староабашево». Расписание дополняет уже давно существующий маршрут № 19 «Абашево - Дом рыбака»,

Отмечается, что тариф - нерегулируемый, работающий по принципу сезонных маршрутов, которые активны с 1 мая по 1 октября.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (384-2) 74-01-95 и 8-800-600-47-70, а расписание - на сайте kuzgortrans.ru.