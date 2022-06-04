Новая школа в Кемерове откроется уже этой осенью

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил в своем телеграм-канале о том, что новая школа уже совсем скоро откроется.

Строительство школы № 5 уже почти закончено: «входим в финальную стадию», - написал мэр в tg-канале. Уже закончили благоустройство близлежащей территории и внутренней отделки, сделали фасад и провели коммуникации. Сейчас готовятся к сдаче вентиляция, пожаротушительная система и тепловой узел.

Также мэр отметил, что уже набрано очень много заявлений от родителей с пожеланиями отдать туда учиться своего ребенка. Однако сначала примут тех, кто живет на микроучастке. А 1 сентября школа уже будет готова встретить своих учеников.