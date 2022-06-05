В Кузбассе на водителя автомобиля Lexus за раз составили 14 протоколов

В Заводском районе Новокузнецка сотрудники ГИБДД водитель автомобиля Lexus не остановился на требование полицейских, и сотрудники ДПС бросились его догонять.

Лихач, уходя от погони, нарушил сразу несколько правил дорожного движения: проехал на запрещающие сигналы светофора, несколько раз выезжал на встречную полосу, не пропустил пешеходов, создавал аварийные ситуации.

Водителя удалось остановить только на проспекте Строителей в Центральном районе Новокузнецка, когда его заблокировали сразу несколько экипажей ГИБДД. Но и затем водитель попытался сопротивляться, и в результате полицейским пришлось уложить его в капот и надеть на него наручники. Кроме того, 31-летний житель Киселевска, который и управлял иномаркой, имел все признаки алкогольного опьянения, но отказался проходить медосвидетельствование.

В итоге на водителя сотрудники ГИБДД составили сразу 14 протоколов за нарушения ПДД на общую сумму более 50 тысяч рублей. Также ему грозит лишение права управления на срок до трех лет.