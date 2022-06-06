В день рождения Пушкина кемеровчане будут читать стихи на улице

6 июня в Кемерове пройдут различные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. Об этом сообщили в городской администрации.

Традиционно на площади Пушкина соберутся поэты и будут читать стихи. «Пушкинские чтения» начнутся в 16.00.

Также тематические мероприятия пройдут в лагерях дневного пребывания и в учреждениях культуры. Например, во Дворце молодежи состоится «читка» по мотивам произведения «Капитанская дочка», в ДШИ № 46 проведут «поэтическую гостиную», а в Детской художественной школе совместными усилиями создадут панно «Вдохновленные Пушкиным».

В городских библиотеках пройдут книжные выставки, поэтические марафоны, тематические игры.