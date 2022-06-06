Жительница Новокузнецка отсудила у перевозчика компенсацию морального вреда

Фото: архив "КП"

Жительница Новокузнецка отсудила у перевозчика компенсацию за полученную травму в автобусе, а также за моральный вред, причиненный ей и ее ребенку. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в одном из автобусов, принадлежащих ООО «Питеравто». Водитель не убедился, что все пассажиры вышли на остановке, и поехал дальше. Одна женщина не успела выйти, и в результате ей зажало руку дверью, в связи с чем, она вынуждена была бежать за автобусом. При этом в салоне остался ее ребенок.

После произошедшего женщина обратилась в суд с требованием возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред, причиненный ей и ее ребенку. Суд встал на сторону горожанки, однако требование о взыскании морального вреда в пользу ребенка не удовлетворил.

Прокурор Кузбасса изучил материалы дела, и в итоге по его кассационному представлению с перевозчика была взыскана денежная компенсация морального вреда в пользу ребенка.