В Кузбассе мужчина отсудил более 400 тысяч рублей за профзаболевание

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе мужчина отсудил у металлургического комбината компенсацию морального вреда в размере 425 тысяч рублей за профзаболевание. Об этом рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Новокузнечанин работал на заводе машинистом электровоза на протяжении 12 лет. За эти годы из-за воздействия вредных производственных факторов у него появились боли в руках, а также развилась глухота. После увольнения мужчина обратился в суд с иском к металлургическому комбинату о возмещении морального вреда, его требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на деньги завода в банке и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого предприятие выплатило компенсацию.