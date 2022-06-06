Житель Кузбасса потерял почти миллион рублей, пытаясь купить машину по выгодной цене

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летний житель Кемеровского муниципального округа потерял около миллиона рублей при покупке машины. Об этом сообщили в ГУВД по Кемеровской области.

Мужчина нашел на автомобильном сайте объявление о продаже «Лексус LX 540» по выгодной цене. Он позвонил владельцу машины, однако тот сообщил, что иномарку хотят купить уже несколько человек и предложил забронировать авто, перечислив аванс. Мужчина согласился и перевел около миллиона рублей. Однако после этого продавец перестал выходить на связь, а объявление было удалено с сайта.

Сейчас полицейские разыскивают «продавца». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».