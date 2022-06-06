В Кузбассе открыли регистрацию на фестиваль «Динотерра»

Фото: АПК.

Жители Кузбасса бесплатно смогут попасть на одно из ярких событий предстоящего лета - фестиваль «Динотерра», который состоится в деревне Шестаково Чебулинского района с 17 по 19 июня.

У международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» появился официальный сайт, на котором можно получить доступ ко всем его активностям - узнать информацию о фестивале, познакомиться с программой, пройти регистрацию.

Отметим, что в программе научно-познавательные лекции и экскурсии, ярмарки еды и ремесел, шоу дронов, палаточный лагерь, экологический субботник, также выступит певица Пелагея, а ведущим станет Александр Пушной.