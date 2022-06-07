В Кемерове задержали жителя за нападение на 77-летнюю пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя за нападение на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась пожилая женщина, на которую напал мужчина и похитил золотые серьги стоимостью около 25 тысяч рублей. Правоохранители задержали кемеровчанина. Оказалось, что он увидел пенсионерку на улице, подбежал к ней со спины, толкнул и сорвал украшения, а затем скрылся. Украденные золотые серьги он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

Возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Кемеровчанину грозит до семи лет лишения свободы. Его заключили под стражу.