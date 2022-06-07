Границы Новокузнецка будут расширены для развития транспортной инфраструктуры

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса провел совещание по вопросам развития международного аэропорта Новокузнецка имени Б.В. Волынова. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Сергей Цивилев сообщил, что развивают южную агломерацию региона, в которой проживает более 1 млн 400 тысяч человек. Необходимо, чтобы новый терминал был максимально удобным и безопасным для пассажиров и для авиаотрядов.

- Транспортная доступность - один из важнейших факторов развития экономики, промышленности и туризма этой территории Кузбасса, - сказал губернатор Кузбасса.

Отмечено, что приняли решение передать аэропорт им. Б.В. Волынова Новокузнецку для четкого регулирования общей транспортной логистики южной агломерации. Для этого Парламент Кузбасса принял закон об изменении границ трех муниципалитетов.

Теперь к территории Новокузнецка присоединены часть территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого района и часть территории Прокопьевского округа, занимаемой аэропортом. Всего границы города расширены на 1 647 гектаров. В состав территорий, предлагаемых к присоединению, населенные пункты не входят. Присоединение вышеуказанных территорий не повлечет изменение численности населения вышеуказанных муниципальных образований.