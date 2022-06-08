В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти отца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 20-летний житель Прокопьевска, избивший до смерти отца. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года парень заступился за мать, которая сделала мужу замечание из-за употребления им горячительных напитков. В ответ мужчина начал оскорблять женщину нецензурной бранью. Тогда сын сделал отцу замечание, произошла ссора. Молодой человек стал избивать отца руками и ногами. Утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни и вызвал медработников и полицейских.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Молодой человек сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.