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Происшествия8 июня 2022 2:37

В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти отца

Молодой человек сотрудничал со следствием и признал вину
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти отца.

В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти отца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 20-летний житель Прокопьевска, избивший до смерти отца. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года парень заступился за мать, которая сделала мужу замечание из-за употребления им горячительных напитков. В ответ мужчина начал оскорблять женщину нецензурной бранью. Тогда сын сделал отцу замечание, произошла ссора. Молодой человек стал избивать отца руками и ногами. Утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни и вызвал медработников и полицейских.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Молодой человек сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.