За сутки в Кузбассе выявили 60 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 60 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 119 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 164 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 161 690 выздоровели, 2 415 скончались, 829 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.