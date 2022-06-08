Губернатор Кузбасса провел совещание в рамках комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»

Фото: АПК.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с санкционным давлением на угольную отрасль, введением Евросоюзом эмбарго на уголь, ростом тарифной нагрузки на перевозку угольной продукции и снижением ее экспорта.

Участники совещания поддержали предложение губернатора Кузбасса о необходимости актуализировать действующую методику планирования и распределения объемов вывоза угля. По словам главы региона, такая методика успешно работала два года, во время пандемии, что позволило угольщикам стабильно отгружать продукцию.

По итогам заседания подготовлен протокол, который направят в правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.