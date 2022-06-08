Кузбассовцы возмущаются перекопанным из-за утопленников «диким пляжем» на Беловском водохранилище

Теперь доступ к "диким пляжам" закрыт - его засыпали грудами глины. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В социальных сетях города Белово уже две недели появляются возмущенные посты с фото и видео с берегов Беловского водохранилища. Часть берега на них перекопана, либо завалена грудами глины.

- «Что, всем на платный пляж теперь?...», «где простым людям отдыхать?» - таковы типичные комментарии беловчан.

У городских властей - свои доводы.

- Обозначенная территория не относится к пляжной зоне, местам отдыха и является несанкционированным пляжем, что может привести к несчастному случаю. В связи с этим было принято решение о перепашке данной местности, - прокомментировали ситуацию с официального аккаунта администрации Беловского городского округа в социальной сети ВКонтакте.

Ситуация с Беловским водохранилищем (его также зовут морем) непростая. Купальный сезон еще не открыт, а вода уже хорошо прогрелась. Поэтому местные жители и гости города уже отдыхают на берегах Беловского моря и технологического канала Беловской ГРЭС, то и дело окунаясь. Перекрыть доступ к официальным пляжам (пусть еще и без спасателей) непросто, поэтому власти стараются закрыть проезд хотя бы на «дикие пляжи».