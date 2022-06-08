В Кузбассе жители определили общественные территории для благоустройства

Фото: АПК.

В Кузбассе приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты для благоустройства в 2023 году более 273 тысяч жителей. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

- Такая возможность уже второй год предоставляется в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Важно, что жители проявляют инициативу, активно участвуют в разработках проектов и принимают участие в контроле качества выполненных работ, - сказал губернатор Кузбасса.

Отметим, что с 15 апреля по 30 мая каждый житель региона старше 14 лет мог принять участие в голосовании по отбору объектов благоустройства на 2023 год. На выбор кузбассовцам было представлено 114 объектов и общественных территорий в 19 округах и районах - по итогам для благоустройства выбрали 54 из них. В Кемерове и Новокузнецке будет благоустроено по 11 общественных территорий. Список победителей размещен на сайте.