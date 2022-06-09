За сутки в Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 59 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 164 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 161 749 выздоровели, 2 418 скончались, 828 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.