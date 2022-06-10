В Кузбассе продолжается обновление диагностической базы в медучреждениях. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

- Во время пандемии мы видели, насколько важно для медиков иметь возможность провести быстрое и полное обследование пациента. Поэтому сейчас мы, в первую очередь, усиливаем диагностическую службу медучреждений региона. Меняем старое оборудование на цифровое, чтобы создать единую медицинскую сеть данных. Таким образом врачи из отдаленных территорий смогут получать консультации областных коллег, - подчеркнул губернатор Кузбасса.

В Таштагольскую районную больницу поступил новый рентгеновский комплекс по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Рентгеновский комплекс подключен к центральному архиву медицинских изображений. Это позволяет иметь круглосуточный доступ к готовым снимкам, обмениваться ими и проводить мультидисциплинарные консилиумы.

В клинико-диагностической лаборатории Беловской городской больницы № 1 установили пять дополнительных анализаторов, в ближайшее время поступят еще три. Оборудование высокотехнологичное, со встроенной системой внутрилабораторного контроля качества. В сутки специалисты выполняют свыше двух тысяч исследований: химико-микроскопических, биохимических, гематологических, иммунологических, коагулологических.