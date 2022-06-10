В Кузбассе открыли девять пляжей. Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Кузбассе летом к открытию планируется 87 пляжей. ГУ МЧС по Кемеровской области сообщает, что в регионе уже функционируют девять пляжей, а именно в Прокопьевске, Белове, Новокузнецке, Беловском районе и Гурьевском муниципальном округе.

На территории пляжей установлены специальные посты, где дежурят спасатели. Расписание работы пляжа устанавливается владельцем объекта по согласованию с местной администрацией. Работа пляжа может быть ограничена из-за погодных условий.

Сотрудники МЧС напоминают, жителям о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды. Кроме того, необходимо купаться только в специально отведенных для этого местах.