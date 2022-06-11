Шорские шаманы Кузбасса провели обряд в защиту российских военных

Фото: АПК.

В Кузбассе 10 июня на реке Таенза Таштагольского района шорские шаманы провели обряд в защиту российских военных, участвующих в специальной военной операции, и жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Шаманы Кузбасса попросили у духов сил на скорейшее восстановление Горловки, счастья и здоровья всем ее жителям. В настоящий момент кузбасские специалисты готовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального рабочего ритма жизни Горловки.

Кроме этого, шаманы призвали духов-покровителей дать крепкого здоровья, сил и долголетия Владимиру Путину, а также благословения на экономический рост и силу России.