«Лохнесское чудовище»: жителей Кузбасса удивил купающийся в Томи страус

Жителей Кузбасса удивил страус, купающийся в Томи в районе деревни Березово. Соответствующее видео очевидцы разместили в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как птица переходит реку, не обращая внимания на проезжающих мимо людей на лодке.
- Кто страуса потерял!? Река Томь, Березово, ЛЭП, - написал автор кадров.
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
Пользователи предположили, что страус сбежал с фермы, где их разводят.
Комментаторы принялись шутить по поводу необычной для Сибири птицы. «Это когда забыл что ты не утка», «Лохнесское чудовище!» - написали они.