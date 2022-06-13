«Лохнесское чудовище»: жителей Кузбасса удивил купающийся в Томи страус

Жителей Кузбасса удивил страус, купающийся в Томи в районе деревни Березово. Соответствующее видео очевидцы разместили в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как птица переходит реку, не обращая внимания на проезжающих мимо людей на лодке.

- Кто страуса потерял!? Река Томь, Березово, ЛЭП, - написал автор кадров.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Пользователи предположили, что страус сбежал с фермы, где их разводят.

Комментаторы принялись шутить по поводу необычной для Сибири птицы. «Это когда забыл что ты не утка», «Лохнесское чудовище!» - написали они.