Часть жителей Кемерова останется без горячей воды

Фото: архив "КП"

Сегодня, 14 июня, в Кемерове начинается очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщили в СГК.

Без горячей воды останутся жители Кировского района. Под отключения попадают дома на улицах: Кировская (от Смоленской до 40 лет Октября), Назарова (от здания № 1 до улицы Боготольская 2), Рекордная (четная сторона от улицы 40 лет Октября до улицы Рекордная 33а, через квартал до улицы Леонова), Инициативная (от здания № 42 до улицы Попова), Попова (от Инициативной до Смоленской), Смоленская (от улицы Попова до улицы Кировская). А также: кварталы: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2/3 кв. 9-12, кв. 10-11, 15, «К». Потребители 2/3 кв. 9-12: ул. Александрова 2, 4, 6а, 8, ул. Леонова 20, 22, 22а, 22Б, 24, 24а, 26, 26а, 28, ул. Рекордная 27, 27а, 29а, 31а, 33а.

Воду у жителей отключат на две недели - до 27 июня.