Глава кузбасского города призвал родителей запретить детям купаться в фонтане

Фото: телеграм-канал Алексея Фомина

Глава Юрги Алексей Фомин призвал родителей запретить детям купаться в фонтане. Соответствующее обращение опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

- Уважаемые юргинцы, фонтан не место для купания. Родители, пожалуйста, следите за детьми! - написал он, отметив, что воду из фонтанов пить категорически нельзя, ведь в этой воде спасаются от жары птицы и собаки, которые могут быть источником различных заболеваний. Кроме того, оказавшись в чаше фонтана, можно поскользнуться и пораниться.

Алексей Фомин попросил родителей быть бдительными и напомнил, что в случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.