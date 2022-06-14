В кузбасском городе на 10 дней перекрыли движение по мосту

Фото: мэрия Междуреченска

В Междуреченске временно перекрыли движение по мосту через реку Ольжерас (в районе проезда к оздоровительному центру «Солнечный» и в сторону Соснового Лога). Об этом сообщили в мэрии.

Закрытие движения связано с восстановлением и реконструкцией моста. Работы будут вестись в течение 10 дней - с 15 по 25 июня.

Администрация подготовила для автомобилистов схему объезда. Согласно ей, в «Солнечный» и в сторону Соснового Лога на транспорте можно будет добраться через мост через реку Уса, железнодорожный переезд, мост через реку Ольжерас, железнодорожный переезд (ш. Шевякова (ш. «Распадская-Коксовая»), КПП ООО «РУК» (№ 1), КПП ООО «РУК» (№ 2), КПП ПАО «Южный Кузбасс».