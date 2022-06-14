В Кузбассе в рамках акции «Сад Памяти» высадили 439 тысяч деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба АПК

Этой весной кузбассовцы в рамках международной акции «Сад памяти» высади 439 тысяч деревьев и кустарников в память о бойцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Участие в акции приняли почти 15 тысяч жителей региона - это ветераны, участники боевых действий, представители общественности, школьники. Совместными усилиями они озеленили 453 территории. 404 тысячи растений было посажено на землях лесного фонда на площади 115 га и 35 тысяч - в населенных пунктах на площади 112 га. В парках, скверах и аллеях высаживали сосну, кедр, ель, липу, рябину, калину, березу и другие виды.

Напомним, что международная акция «Сад Памяти» проходит в регионе с 2020 года. За это время в Кузбассе высажено более миллиона деревьев.