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Происшествия14 июня 2022 5:29

В Кузбассе спасли собаку, провалившуюся в технологическую яму

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Междуреченске спасатели помогли попавшей в ловушку собаке. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Животное забежало на территорию котельной и попало в технологическую яму. Самостоятельно собака выбраться не смогла, тогда работники обратились за помощью к спасателям. Прибывшие на место специалисты поискового аварийно-спасательного отряда достали собаку при помощи петли для отлова животных. Ветеринарная помощь питомцу не потребовалась.