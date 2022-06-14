В Кузбассе спасли собаку, провалившуюся в технологическую яму

В Междуреченске спасатели помогли попавшей в ловушку собаке. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Животное забежало на территорию котельной и попало в технологическую яму. Самостоятельно собака выбраться не смогла, тогда работники обратились за помощью к спасателям. Прибывшие на место специалисты поискового аварийно-спасательного отряда достали собаку при помощи петли для отлова животных. Ветеринарная помощь питомцу не потребовалась.