В Кузбассе стартовала неделя «Динотерры»

В преддверии фестиваля «Динотерра», который состоится в деревне Шестаково Чебулинского района с 17 по 19 июня, Администрация правительства Кузбасса сообщает, что в регионе стартовали мероприятия, посвященные данному событию.

Первым к проведению мероприятий подключились ученые в КемГУ, которые провели целый спектр вопросов, связанных с уникальным археологическим и палеонтологическим комплексом в Шестакове, обсудили в рамках круглого стола. Также во всех учреждениях культуры Чебулинского округа пройдут игровые и познавательные программы, виртуальные экскурсии, квесты, мастер-классы.

Напомним, жители Кузбасса бесплатно смогут попасть на одно из ярких событий предстоящего лета - фестиваль «Динотерра». У международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» появился официальный сайт, на котором можно получить доступ ко всем его активностям - узнать информацию о фестивале, познакомиться с программой, пройти регистрацию.

Отметим, что в программе научно-познавательные лекции и экскурсии, ярмарки еды и ремесел, шоу дронов, палаточный лагерь, экологический субботник, также выступит певица Пелагея, а ведущим станет Александр Пушной.