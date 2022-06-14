В Кемерове попал под суд житель, угрожавший пистолетом прохожему ради пачки сигарет и 150 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове перед судом предстанет ранее неоднократно судимый 36-летний житель, угрожавший пистолетом прохожему ради пачки сигарет и 150 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в апреле 2022 года в полицию обратился 26-летний житель. Он рассказал, что на улице на него напал мужчина, который угрожал пистолетом и похитил пачку сигарет и 150 рублей. Правоохранители задержали налетчика. Выяснилось, что 36-летний кемеровчанин был пьян и попросил закурить у прохожего. Между мужчинами произошел словесный конфликт, налетчик стал угрожать оружием и потребовал пачку сигарет и деньги. Похищенные денежные средства он потратил на пиво.

Уголовное дело по статье «Разбой» направлено в Кировский районный суд города Кемерово. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.