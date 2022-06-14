В Кузбассе количество бюджетных мест в вузах увеличилось на 42%

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В кузбасских вузах за последние пять лет на 42% увеличилось количество бюджетных мест на первый курс. Администрация правительства региона сообщает, что это 2033 места для студентов очного отделения и на новых направлениях подготовки, востребованных промышленностью региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что система образования региона является опорой для мощной кузбасской промышленности. Подчеркнул, что в Кузбассе работают программы по реконструкции и оснащению образовательных учреждений, созданию и открытию кружков и студий в системе дополнительного образования, современных лабораторий в вузах.

Почти 342 тысячи детей посещают различные секции, кружки и клубы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в регионе создано более 34 тысяч новых мест в кружках и секциях дополнительного образования. Опыт Кузбасса в этом направлении признан одним из лучших в России.

В 2022 году по распоряжению Правительства РФ утверждена единственная в стране комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла «Чистый уголь - зеленый Кузбасс».