В Кузбассе направят 70 миллионов рублей на поддержку фермеров

Фото: АПК.

В 2022 году власти Кузбасса выделят около 70 миллионов рублей в качестве поддержки фермерам и сельхозкооперативам. Администрация правительства региона сообщает, что средства будут выделены по гранту «Агростартап» и в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Отмечено, что уже определили победителей конкурсных отборов в нескольких направлениях. Так, гранты получат шесть фермеров и два сельскохозяйственных кооператива.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что в условиях импортозамещения господдержка поможет локальным производителям сельхозпродукции в развитии. Производители благодаря грантовой поддержке могут безвозмездно реализовать масштабные проекты по развитию своих фермерских хозяйств, расширять ассортимент и значительно наращивать объемы производства.

Отметим, что в регионе зарегистрировано около одной тысячи фермерских хозяйств, которые работают по всем основным направлениям животноводства и растениеводства. Они производят около 20% всей сельскохозяйственной продукции Кузбасса.