В Кузбассе нетрезвый водитель расплакался в патрульном автомобиле и обещал исправиться

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Топках сотрудники ПДД поймали нетрезвого водителя мопеда, у которого к тому же не было прав. Мужчина расплакался в патрульном автомобиле и обещал исправиться, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы во время патрулирования обратили внимание на мопед, водитель и пассажир которого были без шлемов. В ответ на требование полицейских об остановке, мопедист увеличил скорость и попытался скрыться. Затем они вместе с пассажиром бросили мопед и перешли на бег, но в итоге были задержаны.

Оказалось, что 26-летний водитель никогда не имел водительского удостоверения, при этом неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Кроме того, он совершил «пьяное ДТП», в результате которого был тяжело травмирован человек, за что был привлечен к уголовной ответственности.

В этот раз у мужчины также имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Сначала водитель говорил, что не вообще не управлял мопедом, но затем расплакался, просил отпустить его и клялся исправиться.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы. За езду без прав суд уже назначил ему наказание в виде 110 часов исправительных работ. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).