«Наше термальное озеро»: жительница Кемерова сообщила о прорыве трубы с кипятком

Жительница Кемерова пожаловалась на прорыв трубы с кипятком в районе ЖК «Березовая роща» на ФПК. По ее словам, горячая воды льется в озеро уже несколько дней.
Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
Женщина опубликовала видео, на котором виден поднимающийся от воды пар.
- Наше термальное озеро. Дети там рядом постоянно играют... уже обжигались, - сообщила кемеровчанка, отметив, что оперативные службы не решают проблему.
В администрации города пояснили, что в данном микрорайоне произошел порыв на сетях теплоснабжения. Сейчас специалисты СГК занимаются устранением аварийной ситуации.