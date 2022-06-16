«Наше термальное озеро»: жительница Кемерова сообщила о прорыве трубы с кипятком

Жительница Кемерова пожаловалась на прорыв трубы с кипятком в районе ЖК «Березовая роща» на ФПК. По ее словам, горячая воды льется в озеро уже несколько дней.

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Женщина опубликовала видео, на котором виден поднимающийся от воды пар.

- Наше термальное озеро. Дети там рядом постоянно играют... уже обжигались, - сообщила кемеровчанка, отметив, что оперативные службы не решают проблему.

В администрации города пояснили, что в данном микрорайоне произошел порыв на сетях теплоснабжения. Сейчас специалисты СГК занимаются устранением аварийной ситуации.