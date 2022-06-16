Ударил ножом и выбросил из окна: жителя Кузбасса отправили в колонию за жестокое убийство возлюбленной

Фото: архив "КП"

36-летнего жителя Прокопьевска отправили на 17 лет в колонию за убийство возлюбленной, совершенное с особой жестокостью. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в январе прошлого года. Мужчина утром пришел домой пьяным и стал ругаться со своей 26-летней подругой, которая приревновала его к другой. Прокопчанин сначала обрезал девушке несколько прядей волос, затем в ходе завязавшейся драки ударил кулаком, а после - ножом. После чего он сбросил возлюбленную из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Прохожие вызвали скорую помощь, но девушку спасти не удалось, она умерла в больнице.

Мужчина не признал свою вину, утверждая, что сожительница сама выпрыгнула из окна. Однако следователи пришли к выводу, что житель Прокопьевска причастен к смерти подруги.

Суд назначил прокопчанину 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.