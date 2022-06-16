«Юные спасатели» Кузбасса стали лучшими в Сибири

Фото: АПК.

В Новокузнецком районе завершились межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них приняли участие более 150 старшеклассников со всей Сибири. Чемпионы награждены кубками и медалями. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В течение нескольких дней 17 команд боролись за победу, демонстрируя навыки в проведении поисково-спасательных работ, оказании первой помощи, а также спортивную подготовку.

В возрастной группе (15-17 лет) лучшей стала команда Кузбасса, которую представляли воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС; на 2-м месте - Красноярский край; третьими также стали кузбассовцы (команда Дома детского творчества Калтана).

1-е место среди младших команд (13-14 лет) заняли ребята из Красноярского краевого центра туризма и краеведения, 2-е место у команды Республиканского центра дополнительного образования Республики Хакасия, 3-е место заняли юные спасатели Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (Таштагол).